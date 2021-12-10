Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Lübnan'da Filistin mülteci kampında büyük bir patlama
Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldi.
Lübnan'da Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’de patlama meydana geldi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.
Yangın kontrol altına alındı.
Ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Yerel medya, patlamanın, kampta bulunan bir cephanelikte meydana geldiği bilgisini paylaşıyor.
Kamp 1955'te kuruldu
Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.
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