Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkede Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından hükümetin ülkedeki aşı programını gözden geçirdiğini belirtti.

Ülke genelinde BioNTech-Pfizer aşısı kullanılarak takviye doz uygulanmasına karar verildiğini söyleyen Shuaib, "Takviye doz, 18 yaş ve üzeri, iki doz AstraZeneca, Moderna, BioNTech-Pfizer veya tek doz Johnson ve Johnson aşısı olan kişilere yapılacak." dedi.

Yerinden olanların kamplarında da aşılama kampanyası başlayacak

Nijerya'nın ABD'den bugün 2,5 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısı temin ettiğini aktaran Shuaib, ülkede yerinden edilmişlerin kamplarında da aşı kampanyası başlatılacağını duyurdu.

Ülkede şimdiye kadar nüfusun yüzde 6,6'sına karşılık gelen 7,3 milyon kişi, COVID-19 aşısının ilk dozunu aldı.

Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 215 bin 918 COVID-19 vakası görüldü ve 2 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.