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Dünya
AA 10.10.2024 21:41

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 113 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 169'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 212'ye yükseldiği kaydedildi.

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