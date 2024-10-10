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Dünya
AA 10.10.2024 17:43

İrlanda Başbakanı: Barış Gücü'nü hedef almak asla kabul edilemez

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir gözlem kulesini hedef almasına tepki göstererek, "Barış Gücü'nü hedef almak asla kabul edilemez ve hoş görülemez. Barış Gücü askerlerinin giydiği mavi başlıklar kutsal olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı: Barış Gücü'nü hedef almak asla kabul edilemez

Harris, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL askerlerine yönelik saldırıda yaralanan personelle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Bölgede UNIFIL kapsamında görev yapan İrlandalı askerlerin zarar görmediğini kaydeden Harris, "Barış Gücü'nü hedef almak asla kabul edilemez ve hoş görülemez. Barış Gücü askerlerinin giydiği mavi başlıklar kutsal olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Barış Gücü askerlerinin uluslararası toplum adına en zorlu bölgelerde görev yaptığına dikkati çeken Harris, "Onlar muharip birlikler değil. Görevlerine her zaman saygı duyulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Katil İsrail Lübnan'daki BM Barış Gücü'nü hedef aldı
Katil İsrail Lübnan'daki BM Barış Gücü'nü hedef aldı

Harris, UNIFIL'de görev yapan İrlanda askerlerinin durumu hakkında sık sık bilgilendirildiğini belirterek, "Tekrar tüm tarafları, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulayabilecek, İsrail'deki ve Lübnan'daki siviller için güvenliği sağlayabilecek şekilde acil ateşkes yapmaya çağırıyorum" ifadesine yer verdi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de X'ten yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL pozisyonlarını hedef alması ve atış yapmasını güçlü şekilde kınıyorum. Barış Gücü'nü yaralamak ve onları tehlikeye atmak kınanmayı hak eden, kabul edilemez bir durumdur. İsrail'in bu askerleri koruma yükümlülüğü vardır ve yaptığı eylemler uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir. Bu eylemlerin hesabının sorulması gerekir. İrlanda askerleri olaydan etkilenmedi. Hepsi güvende."

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

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