Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi yıktı

Zevayide Belediye Başkanı Kasım Ebu Neba, katil İsrail ordusunun Selfit kentine bağlı Zevayide beldesine düzenlediği baskına ilişkin konuştu.

Ebu Neba, "İsrail ordusu Zevayide'ye baskın düzenledi ve ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktı" dedi.

Evlerin her birinin 350 metrekare olduğunu aktaran Ebu Neba, yıkılan evlerin Filistinlilerin sahip olduğu özel arazi üzerine inşa edildiğini belirtti.

Ebu Neba, İsrail ordusunun eylül ayında da "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle beldede 2 evi yıktığını hatırlattı.

Soykırımıcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana beldedeki 20 ev için yıkım kararı çıkardığını aktaran Ebu Neba, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi olarak sınıflandırılan alanlarda "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle bu kararın alındığını aktardı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

"Ruhsatsız olduğu bahane edildi"

Batı Şeria'nın El Halil kentinde de İsrail ordusuna ait buldozerler Cemal Iyad isimli Filistinlinin evine saldırdı.

Iyad, İsrail ordusunun baskın yaparak "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle iki katlı evini yıktığını söyledi.

Iyad, yıkılan evin özel arazi üzerine inşa edildiğine vurgu yaptı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre de İsrail ordusu aynı gerekçeyle Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde ve Cenin kentinde tarım için kullanılan yapıları yıktı.

Yıkılan yapılar arasında koyun ağılları ve sulama için kullanılan havuzlar bulunuyor.

İşgal altındaki bölgede 698 yıkım

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail, Gazze'ye soykırımını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 698 yıkım gerçekleştirdi.

Bu yıkımlarda 373'ü içinde yaşayanların bulunduğu ev, 241'i tarım için kullanılan yapılar olmak üzere Filistinlilere ait 868 yapı yerle bir edildi.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.