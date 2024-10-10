Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyor

Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı kuşatmanın batıda et-Tevvam bölgesinden doğuda Selahaddin Caddesine kadar uzandığını söyledi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, İsrail ordusuna ait kara araçları olmasa bile silahlı dronların bu bölgelerde hareket eden her şeye ateş ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin güneyine giden yolların çoğunu hedef aldığını aktaran Basal, İsrail ordusunun altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle bu yolların geçiş için kullanılmasının "neredeyse imkansız" hale geldiğini ifade etti.

Basal, İsrail ordusunun 6 Ekim'de kara saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinin 100'den fazla şiddetli saldırıya maruz kaldığını, bunlardan 50'sinin saldırıların ilk gününde gerçekleştiğini aktardı.

Bu saldırılarda 120'den fazla Filistinlinin can verdiğini belirten Basal, "Çok sayıda cesedin yollarda kalması sebebiyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor. Aralıksız ve şiddetli saldırılar sebebiyle sağlık ve sivil savunma ekipleri bu noktalara ulaşamadı" dedi.

Basal, Cibaliye ve Beyt Lahiya gibi Gazze'nin kuzeyindeki beldelerde kuşatma altında kalan insanların acil yardım çağrıları yaptıklarına dikkati çekerek, "Güvenlik durumu ve İsrail'in hareket eden her şeyi hedef alması sebebiyle sivil savunma ekipleri bu bölgelere ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması bölge halkının acılarını artırdı

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, İsrail'in hastanelere yönelik tahliye çağrılarının sağlık sisteminin tamamen çöküşüne ve bölge halkının acılarının katlanmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Basal, İsrail'in temel yaşam malzemelerinin Gazze'nin kuzeyine girişini engellediğine vurgu yaparak, bölge halkının su ve yiyeceğinin tükenmesi uyarısı yaptı.

Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun "felaket" olduğunu belirten Basal,"Temel yaşam gereksinimlerinin eksik olması sebebiyle ölüm riski bölgedeki herkesi tehdit ediyor" dedi.

Yakıt ve ekipman desteği ekiplerin işini zorlaştırıyor

Basal, Gazze'nin kuzeyinde çalışan sivil savunma ve sağlık ekiplerinin ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek, İsrail kuşatmasının herkesi zor durumda bıraktığının altını çizdi.

Sivil savunma ekiplerinin karşılaştığı zorluklara ilişkin Basal, "Yakıt, ekipman ve makina eksikliği nedeniyle sivil savunma ekipleri çalışırken büyük zorluklarla mücadele ediyor. Bu durum, kısıtlı olan hizmetlerin tamamen durmasına yol açabilir" ifadesini kullandı.

Basal, sivil savunma ekiplerinin "son ana kadar çalışmalarını sürdüreceğine" vurgu yaptı.

İsrail'in son saldırılarıyla ekiplerin yaşadığı zorlukların katlandığını söyleyen Basal, "Ekiplerimiz, son gerginlikten önce arama kurtarma ve yangınla mücadelede çalışırken çok ciddi bir baskı altındaydı. Şimdi İsrail ordusunun uygulamaları ve saldırılarıyla bu baskı daha da arttı" şeklinde konuştu.

Basal, gerekli ekipman ve yakıt eksikliğinin giderilmemesi durumunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma hizmetlerinin tamamen durma tehlikesinin bulunduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail soykırımının durdurulması çağrısı yapan Basal, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması talebinde bulundu.

Basal, Gazze'nin kuzeyindeki halka karşılaştıkları zor hayat şartlarıyla mücadele edebilmeleri için insani yardım ve gıda ulaştırılması gerekliliğini vurguladı.

İsrail saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, 5 gündür Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.