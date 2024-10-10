Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye ile ticaret hacmini artırma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlıkta baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tiran ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve en içten şükranlarını dile getiren Rama, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ikinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Burada sadece bu iş birliğinin stratejik karakterini daha da güçlendirme kararlılığını teyit etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yapılan anlaşmaların somut uygulamasını ve bu ilişkinin olağanüstü potansiyelini de değerlendirebiliyoruz" diye konuştu.

Rama, Erdoğan'a hitaben "Her görüşmemizde haklı olarak, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari alışverişin düzeyinin, iki ülke arasındaki potansiyeli olması gerektiği gibi yansıtmadığını tekrarlıyor. Amacımız, bu (ticari) ilişkilerin ikinci bir aşamaya geçebilmesi ve daha da geliştirilmesi için mümkün olan en kısa sürede 2 milyar avroluk tavana ulaşmaktır" dedi.

İki ülke arasındaki turizm hareketliliğinden de memnuniyetini ifade eden Rama "Bu yılın ilk 8 ayında Arnavutluk'u ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 85 artarken diğer yandan dost ülke Türkiye’nin acenteleri ve turist operatörlerinin de her geçen gün arttığı görüldü. Gelecek yıl Arnavutluk'u ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısının daha da etkileyici olacağına inancımız tamdır. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Arnavutluk’taki) turizm sektöründe Türk tarafının doğrudan yatırımları için daha çok şey yapılması gerektiğini vurguladı ve buna kesinlikle katılıyoruz. Türkiye turizm sektöründe baş döndürücü bir dönüşüm gerçekleştirdi ve milyonlarca turisti ağırlayan, aynı zamanda bizim için çok değerli olacak mükemmellik düzeyinde bilgi kapasitesine sahip bir ülkeye dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün birçok anlaşma imzaladıklarını ama en önemlisi ve memnuniyet verici olanın İstanbul Teknik Üniversitesi ile olduğunu vurgulayan Rama, şöyle devam etti:

"(Bu anlaşma) kesinlikle Tiran’a uluslararası düzeyde yeni bir yüksek öğrenim alanı getirecek. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor ancak bunun bir başka nedeni daha var, Türkiye Cumhuriyeti ilk kez böyle bir şeyi uyguluyor. Bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kardeşlik ilişkisine olan bağlılığını açıklanmaktadır. O nedenle bugün imzalanan bu anlaşmalar için özellikle size teşekkür etmek istiyorum ve anlaşmanın uygulanmasıyla ilgilenecek kişilerin en azından Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) enerjisinin ve sabrının yarısına sahip olmasını diliyorum ve inanıyorum."

Savunma iş birliği

İki ülke arasında savunma alanında iş birliğini değerlendiren Rama, "Arnavutluk Cumhuriyeti'nin askeri sanayisinin güçlendirilmesinde yeni bir aşamanın teyit edilmesinden ve Türkiye'nin dünya çapında çok büyük bir noktaya ulaştığının herkesçe bilindiği bu ilişkinin askeri açıdan güçlendirilmesinde yeni bir aşamanın teyit edilmesinden kesinlikle çok memnunuz" dedi.

Rama, "Dünyanın, yumuşak bir söylemle çılgın bir dönemden geçtiği bu dönemde, Arnavut ordusuna hatırı sayılır miktarda kamikaze dron hediye etme yönünde, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü hediyesini özellikle takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Bu, Arnavutluk'un kimi vuracağı yönünde kimseyi endişelendirmemesi gereken bir hediye ancak inanıyorum ki bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ilişkiyle ilgili Arnavutluk'un yenilmez olduğu yönünde çok açık bir mesaj içeren bir hediyesidir" ifadesini kullandı.

"Gazze'de yaşananlar küresel trajedi"

Başbakan Rama, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili "Gazze'de her gün yaşananlar küresel çapta bir trajedidir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Filistin halkının kendi devletinde özgür yaşama hakkının inkar edilemez olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı değerlere sahibiz" dedi.

Birleşmiş Milletlerde defalarca Orta Doğu'da ateşkes yönünde oy kullandıklarını belirten Rama İsrail ve Filistin'in barış içinde birlikte yaşamasını ve kimsenin var olma hakkının sorgulanmamasını savunduklarını kaydetti.

"Arnavut-Türk kardeşliğinin camisi"

Tiran'da bugün açılan Namazgah Camisi konusunda da övücü ifadeler kullanan Rama, "Eminim ki Türkiye'de çok güzel camileriniz var ama bugün göreceğiniz cami, modern zamanlarda inşa edilmiş en güzel camiler koleksiyonuna girecek ve hiç şüphesiz bu, öncelikle sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) başarınızdır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Rama, "Çok iyi hatırlıyorum, ilk kez bir araya geldiğimizde, ben yeni seçilmiş Arnavutluk Başbakanı olarak görüşmemizin sonunda cami projesi geldi ve bana 'Bu, Arnavut-Türk kardeşliğinin projesidir' dediniz" hatırlatmasında bulundu.

Rama, Kosova konusunda da "Kosova Cumhuriyeti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar her zaman ve her koşulda tartışmasız bir dost bulamamıştır" değerlendirmesini yaptı.