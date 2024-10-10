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Dünya
AA 10.10.2024 19:15

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan tren patlama nedeniyle boşaltıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentindeki Genel Kurul toplantısının bitiminde Brüksel'e geri taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan tren patlama nedeniyle boşaltıldı

Tren yolu şirketi Eurostar'dan alınan bilgiye göre, Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde kısa süre sonra teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Bazı milletvekilleri olay nedeniyle sosyal medyada öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu ayda bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti.

Daha önce de milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti. Bu durum sosyal medyada şakalara neden olmuştu.

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