Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos'ta saat 02.00 civarında kuzeydeki Akkar kentine bağlı Et-Telil beldesinde inşaat malzemeleri için kullanılan bir arazideki yakıt deposunda patlama olduğu açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Söz konusu deponun ordu birlikleri tarafından basıldığı ve içindeki akaryakıta vatandaşa dağıtılmak üzere el konulduğuna işaret edilen açıklamada, patlamada asker ve sivillerden oluşan can kayıplarının olduğu bilgisine yer verildi.

Patlamayla ilgili detayların ortaya çıkarılması için soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerinde gerginlik

Öte yandan patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarının olay yerinde toplandığı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan öfkeli gençler, yakıt deposunun bulunduğu arazi sahibine ait olduğu belirtilen, Et-Telil beldesindeki boş bir eve saldırarak camlarını kırdı.

Evin çevresindeki kuru otları ateşe veren gençler, askerlerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Askerler, olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Patlamada 22 kişi öldü ve 79 kişi yaralandı

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, patlamada 22 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını duyurmuştu.