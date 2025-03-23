Lübnan ordusu: İsrail dünden beri ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdı

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, çeşitli iddialarla dünden bu yana ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdı.

Ülkenin güneyinde yer alan Litani Nehri'nin hem güneyi hem de kuzeyinin hedef alındığı saldırıların Bekaa bölgesine kadar uzandığı, vurulan noktalarda can kayıplarının yanı sıra büyük bir yıkımın yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun hava saldırılarının ardından bugün sınır hattını geçerek iş makineleriyle Rumeyş beldesine girdiği, Lübnan topraklarına giren piyade güçlerin de bir süre sonra geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in saldırılarıyla ateşkes anlaşmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan ordusunun ilgili makamlarla gelişmelerin takipçisi olduğu aktarıldı.

İsrail'in dünkü saldırıları

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 füze atıldığını, söz konusu füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Buna karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait onlarca roket rampasının ve bir komuta merkezinin hedef alındığını öne süren İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Hizbullah'ın komuta merkezlerini, altyapı tesislerini, roketatarları ve bir silah deposunu bombaladığını iddia etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.