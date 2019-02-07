Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki karasularına yönelik İsrail tarafından gelen ihlallere dikkat çekti.

Berri, İsrail'in bir enerji şirketine iki ülke arasındaki tartışmalı kara sularına yakın noktada petrol ve doğal gaz araması için lisans verdiğini belirterek, bu durumun Lübnan'ın hakkını ihlal anlamına geldiğini vurguladı.

"Sessiz kalmayacağız"

Durumun tehlikesine de vurgu yapan Berri, "İsrail, Lübnan'ın güneydeki deniz sınırlarına bitişik bir bölgeye lisans verdi ve bu alanı sömürüyor" ifadelerini kullandı.

Nebih Berri ayrıca, "İsrail'in bu adımı Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor ve petrol zenginliklerimizi ve sularımızı hedef alıyor. Ancak sessiz kalmayacağız" dedi.

"Bu durum, Lübnan'ın egemenliğini ihlal etme ve petrol rezervlerini hedef alma niteliği taşıyor" diye konuşan Berri, buna karşı kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, bu konuyu uluslararası ilgili yetkililerle görüşeceklerini aktardı.

Berri, Lübnan'ın petrol faaliyetlerini 25 kilometre karasularının iç kesiminde yürütmesine rağmen İsrail ihlallerinin sürdüğünü dile getirdi.

Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardan beri devam eden deniz sınırı anlaşmazlığı söz konusu.

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, Amerikalı bir şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmişti.

Uzmanlar, Lübnan’ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğal gaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA, Reuters