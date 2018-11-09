Yunanistan ve Rumlar tek taraflı adımlarla Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırıyor

Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı sondaj faaliyetleri, artan askeri hareketlilik...Akdeniz'de gerginlik her gün farklı bir seviyeye taşınıyor.

2006 yılında Kıbrıs çevresinde Doğalgaz bulunduğu ortaya çıktı. Rum yönetimi bunun üzerine tek taraflı adımlar atmaya başladı.

Aralarında Türkiye ve KKTC'nin sorumluluk sahalarının da olduğu alanlarda 13 doğalgaz arama bölgesi ilan etti.

Türkiye'nin tepkisine rağmen Fransız, İtalyan ve Amerikan şirketlerine ruhsat verdi.

Türkiye, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı adımlarını tanımıyor

Ankara konuyla ilgili net tavır koydu. Fırkateynler bölgede nöbete başladı. Türkiye ve KKTC sorumluluk sahasına hiçbir arama ve sondaj gemisi sokulmadı.

Bunun üzerine Rum yönetimi, farklı bir yöntem denedi. Mısır, Lübnan, İsrail ve Yunanistan ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları yaptı.

Ancak Türkiye bu anlaşmaları da tanımadı ve durumu uluslararası kuruluşlar nezdinde kayda geçirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da krizin başından itibaren Türkiye ve KKTC kıta sahanlığı içerisinde yer alan 7 blokta sondaj çalışmalarına başladı.

Fatih sondaj gemisi arama faaliyetleri için bölgede

Son olarak Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'deki faaliyetlerine başladı.

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de çalışmalarına devam ediyor.

İsrail de Doğu Akdeniz'de aktör olma amacıyla adımlar atıyor.

Gazze açıklarında sondaj faaliyetleri yürüten İsrail, Yunanistan ve Rum tarafıyla denizaltı doğalgaz boru hattı projesinin inşası üzerinde çalışıyor.

Yunanistan'ın 12 mil ısrarı gerilimi tırmandırıyor

Doğu Akdeniz'deki bir diğer kriz de Yunanistan'ın kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma ısrarı.

Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye etkili ve kritik bir güç" dedi, tehditte bulunmadıklarını savundu.

Çipras buna rağmen, karasularını genişletmenin hakları olduğunu öne sürdü.

Ankara ise söz konusu adımı, "savaş nedeni" olarak görüyor.

Kaynak: TRT Haber