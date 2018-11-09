Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, Paris'te Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu etkinliklere 100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkilinin katılacağı ve ziyaret vesilesiyle bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA