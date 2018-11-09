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ANKA ve T625'e güç verecek motorlar test edildi

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), ANKA’ya güç verecek PD170 turbodizel motor ve T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testlerini gerçekleştirdi.

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ANKA ve T625e güç verecek motorlar test edildi

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak ve Arslan Kabukçuoğlu, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in daveti üzerine TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Tesisleri'ni ziyaret etti.

TEI Konukevi'ndeki davetin ardından Akşit, katılımcılara TEI ve güncel projeler hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından gerçekleşen tesis turunda, TEI'nin imalat kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulan heyet, daha sonra ANKA platformuna güç verecek PD170 turbodizel havacılık motoru ve T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testlerine katıldı.

Kaynak: AA

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