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Dünya
AA 10.01.2024 15:05

Lübnan: İsrail'den ülkeye yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit edildi

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde, İsrail'den Lübnan'a yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit edildi.

Lübnan: İsrail'den ülkeye yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile gerçekleştirilen sınır devriyesi sırasında, İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulundu.

Yanıcı madde pompalamada kullanılan hortumlardan 3'ü Lübnan'ın güneyindeki Lebunne beldesi, 2'si de Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarında tespit edild.

Lübnan ordusu ile UNIFIL askerlerinin hortumları sökmeye çalıştığı sırada İsrail tarafından ateş açıldı ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu daha önce Lübnan tarafındaki ağaçlık ve ormanlık bölgelere füze ve uzun süre yanabilen fosfor bombası fırlatmıştı.

İsrail'in fırlattığı bombalar nedeniyle Lübnan'da 40 bin zeytin ağacının yandığı bildirilmişti.

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