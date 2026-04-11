Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2026 00:16

Lübnan: İsrail ile müzakere tarihinin belirlenmesi için ilk toplantı salı yapılacak

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurdu.

Lübnan: İsrail ile müzakere tarihinin belirlenmesi için ilk toplantı salı yapılacak

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ateşkes ilanı ve İsrail ile doğrudan müzakerelere gidilmesini öngören girişimi ile son dönemde artan İsrail saldırıları çerçevesinde yürüttüğü uluslararası temaslar doğrultusunda, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanlığını Lübnan ile İsrail arasında arabulucu olarak görevlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Avn'ın talimatıyla Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'nın da katılımıyla yerel saatle 21.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığında gelecek salı günü ilk toplantının yapılması konusunda mutabakata varıldığı, toplantıda ateşkes ilanı ile Lübnan ile İsrail arasında müzakerelerin başlama tarihinin ele alınacağı kaydedildi.

 

Öte yandan AA'ya konuşan Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD'nın ev sahipliğinde İsrail ve Lübnan arasında gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmelerin müzakere değil, hazırlık olduğunu söylemişti.

ETİKETLER
İsrail ABD-İsrail-İran Savaşı Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırılarında güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:53
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
00:40
İsrail'in, ABD'nin Beyrut'a saldırıları durdurma talebini kabul ettiği iddia edildi
00:38
ABD ile müzakereleri yürütecek İran heyeti İslamabad’a ulaştı
00:10
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırılarında güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti
00:40
Minik yazarlar kitaplarını deprem bölgesi için imzaladı
23:48
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ