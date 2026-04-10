Parçalı Bulutlu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2026 22:04

Pakistan Başbakanı: İslamabad'daki İran görüşmeleri tamam ya da devam anı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri kalıcı ateşkes için "tamam ya da devam anı" olarak nitelendirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre Başbakan Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, İran müzakerelerine ve ülkedeki güncel akaryakıt fiyatlarına değindi.

İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendiren Şerif, savaş yerine müzakere olması gerektiğini söyledi.

Şerif, "Yarın her iki ülkenin de (ABD ve İran) liderleri bizim davetimiz üzerine müzakere etmek için İslamabad'da olacak. Pakistan görüşmelerin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacak ki bu zor bir iş. Sonuç Allah'ın elinde." dedi.

İran ve Pakistan'a barışın sağlanması için görüşmeyi ve 2 haftalık ateşkesi kabul ettikleri için teşekkür eden Şerif, "Pakistan'ın bu görüşmelere ev sahipliği yapması sadece Pakistan için değil, tüm Müslüman dünyası için gurur verici bir andır." görüşünü paylaştı.

İslamabad'da yapılacak görüşmelerin ardından tarafların bu görüşmelere devam edeceğine ya da etmeyeceğine dikkati çeken Şerif, "Görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes arayışı için tamam ya da devam anıdır." ifadesini kullandı.

Akaryakıt fiyatları

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarına da değinen Şerif, mazotun litre fiyatının 135 rupi (0,48 dolar), benzinin ise 12 rupi (0,04 dolar) daha ucuza satılacağını kaydetti.

Şerif, hükümetin akaryakıt fiyatlarına yönelik girişimlerinin süreceğini de vurguladı.

ETİKETLER
Pakistan İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail-İran çatışması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ