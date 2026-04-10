İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim

Barselona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Sanchez, Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona ermesi gerektiğine işaret etti.

"Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim" diyen Sanchez, İsrail'i uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmekle suçladı.

İspanya Başbakanı Sanchez, konuşmasında şunları kaydetti:

"Dünyanın geri kalanının bize bakmasını ve bizi desteklemesini istiyorsak, Avrupa'nın tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden dün, AB'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim, çünkü İsrail'in özellikle uluslararası ve insancıl hukukla ilgili olan birçok maddesini çiğnediği ve ihlal ettiği açıktır."