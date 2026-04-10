İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde sağlık noktası ile bir ambulansı hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinde güneydeki Deyr Kifa ve Sarifa beldelerini hedef aldı.

Sur'a bağlı Sarifa beldesinde bir sağlık noktasına düzenlenen saldırıda yaralıların olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı bir ambulansı hedef aldığı, bu saldırıda da yaralananların bulunduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması halinde ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleneceği tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.