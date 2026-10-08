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Dünya
AA 08.10.2026 13:56

Lübnan Cumhurbaşkanı: Anlaşma, İsrail'le düşmanlığı bitirmenin tek yolu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, müzakerelerin savaşa alternatif olduğunu, Lübnan ile İsrail arasındaki düşmanlık halini sona erdirmenin tek yolunun anlaşma olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı: Anlaşma, İsrail'le düşmanlığı bitirmenin tek yolu

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.

Avn, Lübnan'ın AB ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamayı hedeflediğini kaydetti.

Lübnan'ın istikrarı ile Avrupa ve bölgenin istikrarı arasında bağ bulunduğunu vurgulayan Avn, Lübnan ordusunun çerçeve anlaşması uyarınca Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandığı bölgelerde görevini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

İsrail'in ise anlaşmanın hükümlerini uygulamaktan kaçınmayı sürdürdüğünü belirten Avn, "Müzakereler savaşa alternatiftir. Anlaşma ise Lübnan ile İsrail arasındaki düşmanlık halini sona erdirmenin tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın ekonomik reformları uygulama ve finansal açık yasasını kabul etme taahhüdüne bağlı olduğunu dile getiren Avn, bu adımların Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma imzalanmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Kallas da AB'nin Lübnan'a, özellikle orduya, güvenlik güçlerine ve sosyal ve insani alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlara gerekli yardımları sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

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