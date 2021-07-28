ABD'de delta varyantının ardından vakalar yeniden yükselişe geçti.

Los Angeles şehri yetkilileri vaka artışının ardından, şehirdeki tüm çalışanlar için aşı zorunluluğu getirdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve Kent Konseyi Başkanı Nury Martinez, COVID-19 aşıları Gıda ve İlaç İdaresi onayı aldıktan sonra yeni gereksinimleri uygulamaya geçeceklerini söyledi.

California eyaleti genelinde su anda Pfizer , Moderna ve Janssen aşılarının acil kullanım izni var.

İşe devam etmek isteyenler aşı olduklarını gösteren belgeyi ve haftalık negatif test sonuçlarını göstermek zorunda.

San Francisco ve Pasadena da dahil olmak üzere California'nın farklı şehirleri de yakın zamanda benzer planları açıklamıştı.