Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 12:28Son Güncelleme: Kaynak: France 24
Los Angeles, 12 yaş üstü için COVID-19 aşılarını zorunlu hale getiriyor
[Fotoğraf: AFP]
Los Angeles eğitim yetkilileri, devlet okullarına devam eden 12 yaş ve üstü çocukların, gelecek yılın başında COVID-19'a karşı tam olarak aşılanması gerektiğini söyledi.
ABD’de Delta varyantı ile yaz aylarında vaka artışında rekor seviyelere ulaşıldı.
Çocuk vakalarındaki artışın ardından okula dönüşlerde endişeler devam ederken Los Angeles eğitim yetkilileri 12 yaş üstü çocuklar için COVID-19 aşısının zorunlu olması gerektiği kararı verdi.
Los Angeles Birleşik Okul bölgesi’nde geçici müfettiş olan Megan Reilly kararın kolay alınmadığını aylardır konunun üzerinde çalıştıklarını aşıların güvenilir olduğunun ve hastaneye yatışları azalttığının kanıtlandığını vurguladı.
Ülkede Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 12 ila 15 yaşındakilerin yalnızca yaklaşık yüzde 26’sı aşılanmış durumda.
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