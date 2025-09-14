Londra’da aşırı sağcıların yürüyüşünde olaylar çıktı: 26 polis yaralı, 25 gözaltı

Londra Metropolitan Polisi, aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla yapılan "Konuşma Özgürlüğü Festivali" isimli eylemde 110 bin ile 150 bin arasında eylemcinin yürüdüğünü duyurdu.

Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'ın çağrısıyla toplanan binlerce İngiliz milliyetçisi bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istedi ve polisle tartıştı. Eylem güzergahı dışına çıkanlar polis uyarılarını dinlemedi ve karşı eylem yapan "Irkçılığa Karşı Dur" grubunun olduğu bölüme gitmeye çalıştı. Polis, bu grubun yaptığı "Faşizme karşı yürüyüş" adlı eylem alanına aşırı sağcıların girişini engellemeye çalıştı, polise yabancı maddeler atıldı, bazı polisler ise tekme ve yumrukların hedefi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Atlı ve köpekli polisler düzeni sağlamaya çalışırken bazı eylemciler çevredeki binaların parmaklıklarına ve inşaat iskelelerine tırmanarak kendilerini ve çevrelerindekini riske attı.

Londra Polisi, "Krallığı Birleştir" sloganıyla yürüyen protestoculardan 25'inin polise saldırılar ve düzeni bozmaktan gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Londra Polisi: Kavga etmeye geldiler

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Matt Twist, bazı protestocuların eyleme "kavga etmeye" geldiğini belirterek, "Bunlar polisle karşı karşıya geldi ve herkesi güvende tutmak için kurulan bariyerleri aşmaya, fiziki ve sözlü saldırı yapmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Twist, olaylarda yaralanan polisler olduğunu da belirterek, "4'ü ağır 26 polis yaralandı. Bu yaralanmaların arasında diş kırılması, burun kırığı, beyin sarsıntısı ve baştan yaralanmalar bulunuyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gelecek günlerde de gözaltıların artacağını kaydeden Twist, eylemde görev yapan 1600 polisten 500'ünün İngiltere ve Galler'deki başka güçlerden Londra'ya kaydırıldığını söyledi.