Londra'da, Thames Nehri'ne giren bir balina mahsur kaldı.

Büyük balinalar sınıfının en küçük türü olan Mink balinası, Londra'nın güneybatısındaki Richmond bölgesinde bir tekne indirme rampasında sıkıştı.

Bunun üzerine Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu ekiplerine haber verildi.

Kurtarma çalışmaları 4 saat devam etti

Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki balina kurtarılana kadar kıyıdan ıslatılarak hayatta tutuldu.

Kurtarma çabaları 4 saat boyunca, gece saatlerine kadar sürdü.

Nehre nasıl girdiği bilinmiyor

Balina, sıkıştığı rampadan kurtarıldıktan sonra, çevredekilerin alkışları eşliğinde tedavi edileceği yere götürüldü.

Balinanın Thames Nehri'ne nasıl girdiği ise bilinmiyor.