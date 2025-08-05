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Dünya
Techtimes 05.08.2025 06:37

Londra’da 12 bin akıllı telefonu taşıyan tır çalındı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, içinde 12 bin adet Samsung Galaxy marka telefon bulunan bir tırın çalındığı bildirildi. Olay, Heathrow Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Londra’da 12 bin akıllı telefonu taşıyan tır çalındı

Yonhap News TV’nin Android Authority aracılığıyla aktardığına göre, çalınan cihazlar arasında 5 bin adet Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modeli yer alıyor.

Ayrıca, 5 bin adet Galaxy Watch8 ve çok sayıda Galaxy S25 ile Galaxy A16 serisine ait ürünlerin de kargoda bulunduğu açıklandı.

Tırdaki ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 9,6 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Tır bulundu, telefonlara ne oldu bilinmiyor

Polisin başlattığı soruşturma sonucu çalınan tırın yerinin tespit edilerek geri getirildiği bildirildi. Ancak tırın içindeki Samsung ürünlerinin akıbeti henüz netleşmiş değil.

Yetkililer, olayın tırın bir depoya taşınmasının ardından gerçekleştiğini değerlendiriyor. Tüm ürünlerin sigortalanmış olması nedeniyle, şirket açısından doğrudan bir mali kayıp oluşmadığı belirtildi.

Yeni modeller piyasaya yeni sürülmüştü

Samsung’un yalnızca birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Galaxy Watch8 modelleri, dünya genelindeki Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Şirket, Fold7 ve Flip7’yi Z serisinin şimdiye kadarki en ince ve en gelişmiş modelleri olarak tanımlamıştı.

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