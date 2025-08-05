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Dünya
AA 05.08.2025 06:10

Tesla'dan Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolarlık hisse ikramiyesi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolar değerinde hisse senedinin ikramiye olarak verileceğini duyurdu.

Tesla'dan Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolarlık hisse ikramiyesi

Tesla Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, Musk'ın 2017'den bu yana bir performans ödemesi almadığı anımsatıldı.

Yargı engeline takılan 2018 yılı performans ödemesinin yeniden uygulamaya konması için Delaware mahkemelerindeki yasal mücadelenin sürdüğü belirtilen mektupta, hukuki zorluklara rağmen Musk'ın "dönüştürücü ve benzeri görülmemiş bir büyüme sağladığı" konusunda herkesin hemfikir olduğu vurgulandı.

Mektupta, Musk'a bir "iyi niyet" ödemesi yapılmasının önerildiği, bunun Musk'ın Tesla'da kalmasını teşvik edeceğine inanıldığı aktarıldı.

Hissedarlara gönderilen mektupta, "Yönetim Kurulu, Elon'a 2018 CEO Performans Ödülü kapsamında kazandığı toplam ödemenin yaklaşık üçte birine denk gelen sınırlı hisse senedi verilmesi yönündeki özel komite tavsiyesini oy birliğiyle onayladı." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda yaklaşık 29 milyar dolar değerinde 96 milyon hisse senedinin iki yıl boyunca şirkette kalması koşuluyla Musk'a verileceği bildirildi.

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Aralık 2024'te Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını yinelemişti.

McCormick, "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Tesla'nın hisse senedi fiyatına bağlı olan bu tutar, yıllar içinde dalgalanma göstermişti.

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