ABD'den bazı ziyaretçiler için 15 bin dolara kadar vize teminatı şartı

Federal kayıt sisteminde 5 Ağustos’ta yayımlanacak olan geçici nihai düzenleme taslağına göre, teminat uygulaması 12 aylık bir pilot program olarak yürütülecek.

Bu adım, ilk kez Donald Trump döneminde 2020 yılı Kasım ayında gündeme gelmişti. O dönemde, büyük bölümü Afrika kıtasından olmak üzere vize ihlal oranı yüzde 10’un üzerinde olan yaklaşık 24 ülkenin vatandaşlarından 15 bin dolarlık bir teminat alınması planlanmış, ancak bu program hiç uygulanmamıştı.

Pilot uygulama duyurulmadan 15 gün önce ilan edilecek

Yeni düzenlemeye göre, hangi ülkelerin kapsama alınacağı “travel.state.gov” adresinden en az 15 gün önceden duyurulacak. Ülkeler listesi zaman içinde değiştirilebilecek ve bu değişiklikler de 15 gün önceden ilan edilecek.

Teminat ödemesi yapan turist ve iş insanları, ABD’den zamanında ayrılmaları hâlinde bu parayı geri alabilecek. Vize sahibinin ABD vatandaşı olması ya da hayatını kaybetmesi durumlarında da teminat iade edilecek.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’na göre, bu uygulama, vize kurallarına uyulup uyulmadığını izlemeye yönelik bir test süreci niteliğinde olacak. Ayrıca, bu teminat sisteminin uygulanabilirliği Hazine Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte değerlendirilecek.

Sosyal medya hesaplarına da inceleme geliyor

Pilot uygulamanın yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay, öğrenci ve değişim vizeleri için başvuran kişilerin sosyal medya etkinliklerinin diplomatik personel tarafından gözden geçirilmesine yönelik yeni bir talimat yayımladı. Sosyal medya hesaplarını paylaşmayı reddeden öğrenciler, şüpheli davranış içinde sayılabilecek.

Trump yönetimi göçmenlere yönelik baskıyı artırıyor

Trump yönetimi, göçmenlere yönelik birçok uygulamayı sertleştirmiş durumda. Daha önce bazı ülkeler için göçmen vizeleri tamamen yasaklanmış, geçici koruma statüleri iptal edilmişti.

Yeni vize teminatı uygulamasının, Haziran ayında yürürlüğe giren seyahat yasağını da güçlendireceği belirtiliyor. Bu yasak en çok Ortadoğu ve Afrika’daki ülkeleri etkiliyor.

Çad, Eritre, Haiti, Myanmar ve Yemen bu kapsamda en çok etkilenen ülkeler arasında. Ayrıca Burundi, Cibuti ve Togo gibi vize ihlal oranı yüksek olan ülkelerin de listeye dahil edilmesi bekleniyor.

Turizmde sert düşüş: Sektör milyarlarca dolar kaybedebilir

ABD Seyahat Derneği, teminat uygulamasının yaklaşık 2 bin kişiyi etkileyeceğini ve daha çok ABD’ye seyahat oranı düşük ülkeleri kapsayacağını belirtti.

Dernek ayrıca, geçen ay kabul edilen vergi yasasında yer alan ve ziyaretçilerden alınması planlanan 250 dolarlık “vize güvenlik ücreti”ne de dikkat çekti. Bu ücretin dünyanın en yüksek vize ücretlerinden biri olacağı kaydedildi.

Son verilere göre ABD’ye gelen yabancı turist sayısında sert bir düşüş yaşanıyor. Mart ayında, yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı yüzde 11,6 azaldı. Kanada ve Meksika’dan gelen yolcu sayısında ise yıllık bazda yüzde 20’lik düşüş görüldü. Bu durumun, hükümet politikaları nedeniyle turizm sektörüne milyarlarca dolarlık kayıp yaşatması bekleniyor.

ICE gözaltıları da endişe yaratıyor

Öte yandan, geçerli vizesi olan birçok turistin ABD’ye girişte Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığına dair şikâyetler de artıyor. Bu durum, ABD’ye seyahatin bazı ziyaretçiler için ciddi riskler taşıdığına dair endişeleri körüklüyor.