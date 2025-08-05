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Dünya
AA 05.08.2025 06:12

İngiltere, küçük botlarla gelen sığınmacıları Fransa’ya geri göndermeye başlıyor

Avrupa Birliği’nin onay vermesinin ardından, İngiltere ile Fransa arasında varılan anlaşma kapsamında, küçük botlarla Manş Denizi’ni aşarak İngiltere’ye ulaşan bazı sığınmacıların “önümüzdeki günlerde” Fransa’ya geri gönderileceği açıklandı.

İngiltere, küçük botlarla gelen sığınmacıları Fransa’ya geri göndermeye başlıyor

Anlaşma, İngiltere İçişleri Bakanlığı’na, küçük botlarla gelen sığınmacıların bir kısmını Fransa’ya iade etme yetkisi veriyor. Buna karşılık İngiltere, Fransa’dan belirli sayıda sığınmacıyı yasal ve güvenli yollarla kabul etmeyi taahhüt etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, pilot uygulamanın “operasyonel olarak hazır” olduğunu ve gözaltıların birkaç gün içinde başlayabileceğini duyurdu.

Yaz ayları, deniz koşullarının uygun olması nedeniyle geçişlerin en yoğun olduğu dönem olarak biliniyor. Yalnızca 30 Temmuz günü 898 kişi İngiltere kıyılarına ulaştı.

“Bire bir değişim” modeli

Anlaşmanın “bir gelen, bir giden” prensibine dayandığı belirtiliyor. Pilot uygulama süresince her hafta yaklaşık 50 kişinin Fransa’ya iade edilmesi öngörülüyor. Ancak Muhafazakâr Parti, bu oranın gerçekçi olmadığını savunarak planı, “17 gelen, bir giden” şeklinde eleştirdi.

Küçük botlarla İngiltere’ye yasa dışı yollardan giriş yapan kişilerin, bundan sonra yasal göç yollarına erişimi olmayacak. Fransa’dan kabul edilecek sığınmacılar ise belge, güvenlik ve uygunluk kontrollerinden geçecek. Pilot uygulama Haziran 2026’ya kadar sürecek ve sonrasında yeniden değerlendirilecek.

Anlaşmanın nihai metni, geçen hafta İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau tarafından imzalandı. Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

“Sınırları kontrol altına alacağız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın “aylar süren ciddi diplomasi çabalarının ürünü” olduğunu vurguladı. “Artık boş vaatlerin ve gösteriş siyasetinin zamanı bitti. Sınırlarımızı, halkımızın hak ettiği ciddiyet ve yetkinlikle kontrol altına alacağız,” dedi.

İçişleri Bakanı Cooper da, planın hukuki olarak savunulacağını belirtti ve Muhafazakârların başarısız olan Ruanda planından ders çıkarıldığını söyledi. “Bu, insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin iş modelini baltalamak için atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Geri dönenler tekrar alınmayacak

Yeni plana göre, küçük botla gelen ve Fransa’ya iade edilen kişiler bir daha İngiltere’ye yasal yollardan başvuru yapamayacak. Eğer bu kişiler İngiltere’ye yeniden yasa dışı yollardan girmeye çalışırsa, “öncelikli olarak” tekrar Fransa’ya gönderilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sınır güvenlik görevlileri için yeni bir operasyonel strateji hazırladı. Buna göre, yasa dışı yollardan gelen sığınmacılar önceden tespit edilerek yasal başvuru hakları geçersiz sayılacak. Geri gönderim için göçmen gözaltı merkezlerinde yer açıldığı da belirtildi.

Muhalefetteki Gölge İçişleri Bakanı Chris Philp ise planın “hiçbir fark yaratmayacağını” savundu ve Kanal geçişlerinin artmasından İşçi Partisi'nin Ruanda planını iptal etmesini sorumlu tuttu.

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