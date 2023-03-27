Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'in aldığı "Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme" kararına tepki gösterdi.

Rusya'nın uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını belirten Nauseda, "Rusya'nın nükleer şantajı devam ediyor. Saldırgan, bir nükleer felakete neden olmadan durdurulmalıdır" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini vurgulayarak, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.