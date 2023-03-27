Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile Polonya'nın güneydoğusundaki Nowa Deba kasabasında bir araya geldi.

Avrupa'nın cephane anlamında daha fazla üretime ihtiyacı olduğunun altını çizen Morawiecki, "Stoklarımızı yenilemek istiyoruz. Bu bizim ana hedefimiz. Ayrıca cephane envanterimizi genişletmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Morawiecki, mühimmat üreticilerinin kapasitelerini artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Rusya her gün 20 bin ila 50 bin mermi ateşliyor. Ukrayna ise 'daha isabetli' de olsa 2 bin ila 6 bin arasında mermiyle karşılık veriyor. Yani hedef Polonya'nın ekstra güvenli olması için stokları yenilemek ve böyle bir kapasite oluşturmak" şeklinde konuştu.

Polonya'nın silah ve mühimmat üretiminde mükemmel yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayan Morawiecki, "Thierry Breton ile anlaşmamız doğrultusunda Avrupa'dan gelecek parayı da kullanarak üretimi artırabileceğimiz için memnunum" dedi.