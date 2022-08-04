Ukrayna Deniz Kuvvetlerinde subay ve Mıkolayiv Bölgesi Askeri Basın Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, son bir haftada yaşanan gelişmeleri anlattı.

Rus ordusunun, savaşın ilk günlerinden bu yana Mıkolayiv'i ele geçirme girişiminde bulunduğunu ama daha sonra geri çekildiğini belirten Pletenchuk, şehre giremeyen Rus güçlerin buraya uzaktan saldırmaya devam ettiğini, aylardır devam eden saldırılar yüzünden kentin altyapısının ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Pletenchuk, kente en yakın cephe hattının Mıkolayiv ile Herson bölgeleri arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Mıkolayiv kentinin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu aktaran Pletenchuk, "Mıkolayiv bölgesinin sadece yüzde 5'i Rus işgali altında" dedi.

Ruslar Donbas'taki güçlerin bir kısmını Herson'a yönlendiriyor

Pletenchuk, Rusya'nın, Herson cephe hattında oldukça fazla asker ve silah bulundurduğunu anlatarak, "Ama Ruslar cephede (Herson) geniş ölçekli saldırıya geçmek için yeterince güce sahip değil" diye konuştu.

Herson'da ilerleme kaydedemeyen Rusya'nın, Donbas'taki cepheden bir kısım askerlerini çekip Herson'da konuşlanan güçlerine takviye yaptığını savunan Pletenchuk, "Çünkü onlar (Ruslar), Ukrayna ordusunun burada karşı saldırıyı başlatmayı planladığından haberdar" ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv'de yaşamak "piyango" gibi

Mıkolayiv nüfusunun 500 binden fazla olduğunu ve savaş başladığında buradan tahliye eden bazı sivillerin evlerine geri dönmeye başladığını belirten Pletenchuk , insanların yurt dışında uzun bir süre kalacak imkanlara sahip olmadığına dikkati çekti.

Mıkolayiv'de mağaza, market, eczane, restoran ve diğer işletmelerin açık olduğunu, belediye servislerinin de aksamadan işlediğini dile getiren Pletenchuk, "İnsanlar döndü. 2 veya 3 ay önce kent boş gibi görünüyordu ama şimdi yollarda trafik bile var" dedi.

Pletenchuk, kente yönelik Rus hava saldırıların son dönemlerde daha da arttığına işaret etti.

"Bakın, Mıkolayiv'de yaşamak bir 'piyangoya' benzer. Gece yatıyorsun ve Rus füzesinin senin evine mi, başkasının evine mi isabet edeceğini bilmiyorsun. Açık söylemek gerekirse bu korkunç."

"Günde 3 kez füze saldırısı oluyor"

Rus ordusunun Ukrayna'da cephede başarısız olduğuna kaydeden Pletenchuk, Rusların tam da bu yüzden sivillere saldırı düzenlediğini ve bunun bir "terör" eylemi olduğunu söyledi.

"Rusya sivillere psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Halkın Ukrayna ordusuna karşı çıkmasını istiyor ama vatandaşlar ordumuza tam destek vermekte. Ruslar savaşmayı bilmiyor. Onlar sadece şehirleri yerle bir edebiliyor."

Mıkolayiv kentinin saldırılara karşı başarılı direniş göstermesi nedeniyle Rusya'nın buraya füze saldırılarını artırdığını belirten Pletenchuk, "Daha önce günde bir kez saldırı yapılıyordu. Şimdi günde 3 kez füze saldırısı oluyor" ifadelerini kullandı.

Pletenchuk, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerin önemli ölçüde azalması nedeniyle eski, hatta Sovyetler Birliği döneminde üretilen füzeleri kullanmaya başladığını savundu.

"24 Şubat'tan itibaren kentte aralarında biri çocuk olmak üzere yaklaşık 130 sivil saldırılar sonucu öldü. 7'si çocuk olmak üzere 430'dan fazla kişi yaralandı."