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Dünya
AA 21.09.2023 05:12

Libya'ya insani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak gönderildi

Libya'nın doğusunda selden etkilenenlere insani yardım amacıyla şu ana kadar 24 ülkeden toplam 59 yardım uçağının ulaştığı bildirildi.

Libya'ya insani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak gönderildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Libya Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) bağlı "Hükümetimiz" adlı sosyal medya hesabındaki basın açıklamasında, ülkeye 24 ülkeden yardım geldiği, toplam 59 uçak ve 6 insani yardım gemisi ulaştığı kaydedildi.

"Son olarak Türk Kızılayı, 150 tondan fazla çeşitli yardım malzemesi ulaştırdı." bilgisi verilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan 90 ton gıda ve barınma malzemesi taşıyan 5'inci, Kuveyt'ten 10 ton gıda ve acil yardım malzemesi bulunan 7'nci uçağın ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Libya'ya yardım taşıyan diğer ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.

Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi
Türk Kızılay, Libya'ya 150 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel Fırtınası", 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

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