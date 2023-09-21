Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2023 03:33

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına ateş açıldı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldığı belirtildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına ateş açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, başkentin kuzeyinde yer alan ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Dışarından açılan ateş sonucu bazı mermiler, binanın ana kapısına ve önündeki otoparkta bulunan araçlara isabet etti.

Saldırının ne tür silahla yapıldığı, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair herhangi detay verilmedi.

Büyükelçilik tarafından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Olayın, ABD'nin Büyükelçilik binasına 20 Eylül 1984'te bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının 39. yılına denk gelmesi dikkati çekti.

ETİKETLER
ABD Lübnan
Sıradaki Haber
Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:35
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak
03:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor
02:18
Türkiye ve Malezya’dan ortak 'İslam düşmanlığı ile mücadele' açıklaması
03:40
Türkiye, Yemen'de barış süreci görüşmelerini memnuniyetle karşılıyor
01:22
Yurt dışı burs miktarı güncellendi
00:33
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ