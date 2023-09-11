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Dünya
TRT HABER, AA 11.09.2023 21:36

Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin geçiyor. Libya Başbakanı Dibeybe uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu

Libya'da etkili olan sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
Libya'da etkili olan sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Fırtınadan en çok Cebel el-Ahdar ve Tukra bölgeleri etkilendi.

Al Bayda, Sousse, Al-Marj ve Derna kentleri su altında kaldı. Acil durum ilan edilen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Eğitime ara verilirken iş yerleri de açılmadı.

Türkiye'den Libya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Libya'ya taziye mesajı

Türkiye Libya'daki felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Mesajda "Türkiye, kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadesine yer verildi.

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Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla
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