Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla

Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu

Fırtınadan en çok Cebel el-Ahdar ve Tukra bölgeleri etkilendi.

Al Bayda, Sousse, Al-Marj ve Derna kentleri su altında kaldı. Acil durum ilan edilen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Eğitime ara verilirken iş yerleri de açılmadı.

Türkiye Libya'daki felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Mesajda "Türkiye, kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadesine yer verildi.

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