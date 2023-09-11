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Dünya
AA 11.09.2023 21:13

Ermeni güçlerden eylem girişimi: Köpeğin üzerine bomba bağladılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan askerlerine karşı üzerine bomba bağlanan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Ermeni güçlerden eylem girişimi: Köpeğin üzerine bomba bağladılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, Hocavend ilinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine karşı üzerine uzaktan kumandalı el yapımı bomba bağlanan köpekle terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Bomba taşıyan köpeğin Azerbaycan askerlerince yakalandığı ve bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolü'ne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

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