Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bir eve tuzaklanan mayının patlaması sonucu aynı aileden Havva Emkili (45), Muhammed Emkili (40) ve Ahlam el-Mezugi'nin (35) yaralandığını kaydetti.

BM'den, 2 mayın temizleme gönüllüsünün ölümü hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Stephanie Williams, Ayn Zara'daki patlayıcı imha çalışmaları yürüten 2 sivil toplum kuruluşu (STK) gönüllüsünün, önceki gün mayının infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı.

Williams, açıklamasında, STK gönüllülerinin ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Stephanie Williams, Hafter'in liderlik ettiği "Libya Arap Silahlı Güçleri" adlı silahlı gruba bağlı güçlerin sivil yerleşimler olup olmadığına bakmaksızın bölgede mayın tuzakladığına dikkati çekti.

Hafter saflarında savaşan milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

En az 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, şu ana kadar Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.