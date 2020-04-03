Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükumetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sirte kenti çevresindeki Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, UMH güçlerinin Veşka bölgesine düzenlediği hava saldırısının Sirte kentinin doğusundaki Ebu Karin bölgesine saldırı hazırlığı yapan Hafter milislerini hedef aldığını dile getirdi.

Mecii, ani saldırıda 20'den fazla Hafter milisinin öldürüldüğünü, 15'ten fazla silahlı teçhizatın kullanılmaz hale getirildiğini söyledi.

Hafter milisleri, koronavirüsle mücadele hedefli 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmesine rağmen, başkent Trablus'un çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemeyi sürdürmüştü. Bunun üzerine UMH, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" adını verdiği askeri operasyonu başlatarak, bu saldırılara cevap vermişti.