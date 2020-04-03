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Irak, Reuters'ın ülkedeki faaliyetini durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesinin ise ajansın yaptığı ülkede binlerce kişinin koronavirüse yakalandığı haberini yayınlaması olduğu açıklandı.
Irak Medya ve İletişim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede binlerce kişinin yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters’in Irak’taki çalışma ruhtasının 3 aylığına askıya alma kararı alındığı aktarıldı.
Haber ajansının ayrıca yaklaşık 20 bin dolar para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.
Reuters yönetiminden özür bekleniyor
Iraklı kurum, toplumsal güvenliği riske atma niteliği taşıdığını öne sürdüğü haberden dolayı Reuters yönetiminin Irak halkından özür dilemesini de istedi.
Reuters, Irak’ta binlerce kişinin COVID-19’a yakalandığını ve bunun ülke makamları tarafından kamuoyundan gizlendiğini iddia etmişti.
Irak Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddiayı yalanladı.
Etiketler: reuters koronavirüs Irak covid-19Son Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 04:48
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