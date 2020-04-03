Katar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 3'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3'e çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 949'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, 1 kişinin de hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

BAE'de 1024 kişide virüs görüldü

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 210 kişide COVID-19 tespit edildiği, vaka sayısının 1024'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 35 kişinin hastaneden taburcu edildiği, iyileşen kişi sayısının 96 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 74 kişiye virüs bulaştığı, vaka sayısının 643 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise ülkedeki vaka sayısının 299'a yükseldiğini ifade etti.

Libya'da ilk ölüm

Libya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle ilk ölüm vakası gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin 85 yaşında olduğu açıklandı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin yaptığı açıklamada, vefat eden 85 yaşında bir kadına yapılan testin pozitif çıktığı duyuruldu.

Resmi verilere göre, ilk ölüm vakasının yaşandığı ülkede 11 koronavirüs hasta bulunuyor.

Mısır'da koronavirüs hastası 865'e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı, 6 yeni ölüm ile ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık bülteninde, yeni 86 vakayla birlikte ülkede koronavirüs hastasının 865'e ulaştığı kaydedildi.

Bakan Cabir, 9 kişinin iyileştiğini, taburcu edilen hasta sayısının 45 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 5'e yükseldiğini açıklamıştı.

İlk koronavirüs vakasının 14 Şubat'ta duyurulduğu Mısır'da çeşitli önlemlerin yanı sıra kısmi sokağa çıkma yasağı alınmıştı.

Fas

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüsten ölüm kaydedilmediği ülkede 66 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 708'e ulaştı.

Bakanlık hastalardan 4'ünün daha iyileştiğini duyurdu. Bugüne kadar toplam 31 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Fas'ta ilk koronavirüs vakası 3 Mart'ta duyurulmuştu.

Filistin'de olağanüstü hal uzatıldı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat Twitter hesabından, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olağanüstü hali 30 gün daha uzattığını yayımladı.

Kararda, olağanüstü hal sürecinde koronavirüsten korunma amaçlı yürütülen icraatların devam ettirileceği aktarıldı.

Nisan sonuna kadar uzatılan olağanüstü hal kararına ilişkin dün açıklama yapan Başbakan Muhammed İştiyye, tüm vilayetlerde sokağa çıkma sürelerinin sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında olmak üzere kısaltıldığını duyurmuştu.

Kısmi sokağa çıkma yasağına göre, akşam 17.00'den sonra eczaneler dışında tüm işyerlerinin kapalı tutulacağını aktarmıştı.

Filistin hükumeti 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere olağanüstü hal ilan etmişti.

Son resmi verilere göre, Filistin'de 161 koronavirüs vakası bulunuyor.