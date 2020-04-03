Peru'da koronavirüs önlemi: Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkacak
Güney Amerika ülkesi Peru'da Kovid-19 salgının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir düzenleme getirildi. Kadınlar ve erkekler temel ihtiyaçları için farklı günlerde dışarı çıkacak.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, düzenlediği basın toplantısında aldıkları yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Vizcarra, sokaktaki insan sayısının düşürülmesini hedeflediklerini, bunun için erkeklerin pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınların ise salı perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabilmelerini sağlayacak düzenleme getirdiklerini aktardı.
Pazar günü dışarı çıkmak herkes için yasak
Pazar günü sokağa çıkmanın herkes için kısıtlandığını söyleyen Vizcarra, 12 Nisan'a kadar sürecek uygulama kapsamında halkın yalnızca banka, eczane ve gıda temini gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabileceğini belirtti.
Vizcarra, alınan kararın kamu hizmetleri ve temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışan kimseleri etkilemediğini, bu kişilerin çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Virüs sebebiyle 55 kişi yaşamını yitirdi
Şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiği Peru'da, virüsün bulaştığı kişi sayısı 1414 olarak kaydedildi.
Nüfusu 33 milyona yaklaşan Peru'da, 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.