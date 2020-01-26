Libya'da darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor: 1 ölü
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Darbeci Hafter güçleri Libya'da saldırgan tutumunu sürdürüyor. Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Darbeci Hafter, Libya'nın başkenti Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef almaya devam ediyor.
Grad füzeleriyle düzenlenen saldırıda, füzeler havalimanı çevresindeki yerleşimlere düştü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Olayda Fas uyruklu 1 sivil hayatını kaybetti. 2'si çocuk 4 sivil yaralandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Saldırının ardından Mitiga Havalimanı uçuşa kapatıldı.
Haber: Elif Akkuş
Etiketler: saldırı mitiga havalimanı Libya hafterSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 09:49