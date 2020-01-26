İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları
Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail, Gazze'de iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda mal ve can kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Etiketler: israil gazze hava saldırısıSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 02:11