Ean Libya adlı internet sitesinin haberine göre, Radag Terör ve Suçlarla Mücadele Timi’nin Tarhuna'da gerçek mühimmatlarla yaptığı eğitim sırasında 3 asker hayatını kaybetti.

Haberde, hayatını kaybedenlerin isimleri Hüsam Ali Muhammed Breykat, Abdulsalim Salih ve Hamdi Seyid Ömer olarak açıklandı.

Öte yandan konuya dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.