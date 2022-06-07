Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 12:53Son Güncelleme: Kaynak: KOCO5 News
Dana otoyola kaçtı, kovboylar kement atarak yakaladı
Oklahoma City'de otoyola kaçan bir dana, kovboylar tarafından kement atılarak yakalandı.
ABD'nin Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City, geçtiğimiz gün ilginç bir kovalamacaya sahne oldu.
Otoyola kaçan bir dana yakalanamayınca, bölgedeki kovboylar işe koyuldu.
Haber ekibi tarafından gökyüzünden çekilen videoda, kovboyların atlarla kement atarak danayı durdurduğu görüldü.
Etiketler: ABD
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