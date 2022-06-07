ABD’de silah satışı ile ilgili tartışmalar sürerken, Florida eyaletinde 2 yaşında bir çocuk yerde duran sırt çantasından dışarıya çıkmış tabancayı gördü.

Tabancayı alan çocuk oynarken silahın ateş almasıyla babası 26 yaşındaki Reggie Mabry sırtından vuruldu.

Anne 28 yaşındaki eşi Marie Ayala ilk yardım müdahaleleri yapsa da Mabry hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Marie Ayala tutuklandı.

Olayla ilgili bilgi veren Orange County Şerifi John Mina, etrafta çocuklar varken silahların emniyete alınmasının önemine işaret etti.

Evdeki 5 yaşındaki çocuğunda olaya tanık olduğunu belirten Mina vurularak ölen baba Marby ve eşi Marie Ayala’nın narkotik ve çocuk ihmali suçlamalarından şartlı tahliyede olduklarını belirtti.

Önceki suçları nedeniyle çiftin silah bulundurmasının da yaşa dışı olduğu bildirildi.

