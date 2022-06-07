Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nadir görülen albino kaplumbağa açık havaya çıktı
Nadir görülen albino dev Galapagos kaplumbağası, İsviçre'deki hayvanat bahçesinde açık havaya çıktı.
Nesli tükenmekte olan türleri koruma programı kapsamında, Tropiquarium hayvanat bahçesinde geçen ay iki kaplumbağa dünyaya geldi.
Kaplumbağalardan biri siyah renkteyken diğeri albino olarak doğdu.
Tropiquarium yetkilisi Thomas Morel, albino kaplumbağayı gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtti.
100 kilodan ağır olan anne kaplumbağa 11 Şubat'ta 5 yumurta bırakmış, albino kaplumbağa 1 Mayıs'ta yumurtadan çıkmıştı.
Etiketler: Doğal Yaşam İsviçre
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