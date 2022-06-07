ABD'de Barry County Şerif Ofisi, kaçanlardan ikisinin uyuşturucu suçlamasıyla, diğerinin ise hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan suçlular olduğunu, silahlı ve tehlikeli olarak kabul edilmeleri gerektiğini açıkladı.

Şerif Danny Boyd ABC News'e yaptığı açıklamada, mahkumların tavanda açtıkları deliklerden tırmandıklarını ve binayı bir bakım kapısından terk ettiklerini öğrendiklerini söyledi.

Lance Stephens, Matthew Crawford ve Christopher Blevins isimli kaçan mahkumların ikisi bir hücreyi paylaşırken, diğeri birkaç metre ötedeki bir hücredeydi.

Kaçış anına dair görüntüler inceleniyor

Şerif, bir çalışanın kaçışa yardım ettiğine dair bir belirti olmadığını, ancak emin olmak için o sabah çalışan herkesle görüştüğünü vurguladı. Kaçış anına ait tüm güvenlik kamerası görüntüleri alındı.

Boyd, aldığı ipuçlarının mahkumlardan en az ikisinin eyaletten ayrıldığını gösterdiğini söyledi.

Barry County Hapishanesi olayı, son birkaç ay içinde meydana gelen bir dizi hapishane firarının sonuncusu.