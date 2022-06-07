Başkent Dakka’nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentindeki depoda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın, kimyasal maddelerin güvenli şekilde istiflenmemesi nedeniyle hızla büyümüştü.

Malay Mail’in haberine göre, itfaiye yetkilisi, "Yangın tamamen söndürülmedi ancak ekibimiz kimyasal maddelerin bulunduğu konteynerleri tek tek ayırdığı için daha fazla patlama riski yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan, depoda yangına müdahale için yangın söndürme tüplerinden başka bir şey olmadığı ve tehlikeli kimyasal maddeler için depolama kurallarına uyulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısı güncellendi

Daha önce 49 olarak açıklanan ölü sayısı, bazı kurbanların iki kez sayıldığı gerekçesiyle 41 olarak güncellendi.

Polis, 200 yaralıdan 50’sinin itfaiye personeli olduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bangladeşli yetkililer, depoda bulunan hidrojen peroksitlerin yanlış etiketlendiğini ve bunu bilmeyen itfaiyecilerin yangına köpükle değil su ile müdahale ettiğini belirtmişti. Yanlış müdahale sonrası yangının şiddetini arttırdığını kaydeden yetkililer, kazadan depo şirketini sorumlu tutmuştu.