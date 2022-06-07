Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'li tüketicilere elektrik temininde birden çok faktör tarafından tehditlerin oluştuğu vurgulandı. Bu faktörler arasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve iklim değişikliği sonucu oluşan aşırı hava olayları da gösterildi.

Başkan Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini teşvik etmek için harekete geçtiği açıklandı.

ABD'nin 2024 yılına kadar yerli güneş enerjisi üretim kapasitesini 3 katına çıkarma yolunda olduğu vurgulandı.

Biden'ın göreve başlamasından bu yana açıklanan yerli güneş enerjisi üretim kapasitesine yönelik eylemler, mevcut 7,5 gigavatlık temel kapasiteyi 15 gigavat artıracak.

Biden, temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini hızlandırmak için Savunma Üretim Yasası'nın kullanılmasına izin verdi.

İthal güneş panellerine tarife muafiyeti

ABD'de şebekelerin güçlendirilmesi ve temiz enerji projelerinin desteklenmesi için kısa vadeli güneş paneli tedarikinin artırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamaya göre, ABD, yeterli enerji kaynağına erişimini sağlamak için Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş panelleri 2 yıllığına tarifelerden muaf olacak.

Açıklamada, "Daha güçlü bir temiz enerji cephaneliği ile ABD, özellikle Putin'in Ukrayna'daki savaşı karşısında müttefiklerimiz için daha da güçlü bir ortak olabilir." ifadesi yer aldı.