Güney Koreli mevkidaşı ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, herhangi bir nükleer denemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğini savundu ve büyük bir uluslararası tepki konusunda uyardı.

"Böyle bir teste hızlı ve güçlü bir yanıt verilecek. Tüm dünya güçlü ve net bir şekilde yanıt verecek. Biz hazırız.”

Sherman bu misillemenin nasıl yapılacağını belirtmese de, yorumları Pyongyang'ın 2022'de şimdiye kadarki 18'inci silah denemesi olan balistik füze denemesinden bir gün sonra geldi.

Füze denemesi, ABD ve Güney Kore güçlerini harekete geçmeye sevk etti. Ülkeler iki farklı füze denemesi gerçekleştirdi.

Pentagon ile de ortak hareket eden Japonya, iki müttefikin “hızlı tepki kabiliyetini” gösterdiğini söyleyerek, yanıt olarak ayrı bir füze testi gerçekleştirdi.